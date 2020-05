Enorm nedgang for hotellene i Finnmark

nyheter

Tall fra mars måned viser at det var 140 900 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene. Det er en nedgang på 139 423 overnattinger fra mars 2019, noe som innebærer en nedgang på 50 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 55 prosent.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen konstaterer at marstallene viser en dramatisk nedgang for overnattingsbedriftene i nord og bekrefter at reiselivet er hardest rammet av krisen vi er inne i.

– Vi må nå gjøre alt vi kan for å legge til rette for at vi kan få så mye aktivitet som mulig i næringen, slik at folk kan komme seg tilbake på jobb og verdier skapes, sier Bjarmann-Simonsen.

Tallene han viser til er hotellene i Nord-Norge som har hatt en nedgang i totaltrafikken på 51 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 57 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 65 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 53 prosent.

Det har også vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 40 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 58 prosent.

Losjiomsetningen i nord var på 47 prosent i mars, mens Norge som helhet har en nedgang på 54 prosent.