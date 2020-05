nyheter

Store snømengder i fjellet, nedbør, vind og varmt vær førte til historisk lave strømpriser i april.

Historisk lave strømpriser – ned i fire øre Enorme snømengder, forventet flom og lavere strømforbruk i Europa gir oss svært lave strømpriser.

Den gjennomsnittlige strømprisen for Oslo ble i april 5,3 øre per kilowattime (kWh). Til sammenligning var snittprisen i Oslo for april i fjor åtte ganger så høy, 40 øre per kWh.

Så lave strømpriser har vi kun unntaksvis sett i enkelte sommermåneder i årene 2007, 2000, 1999 og 1998.

– I april har vi flere dager med strømpriser i Norge ned i 3–4 øre per kWh, noe som er spesielt på denne tiden av året, sier kommunikasjonsdirektør i Nord Pool, Stina Johansen.

2. påskedag hadde vi den laveste dagsprisen siden år 2000 med en pris på 2,60 øre per kWh. (©NTB)