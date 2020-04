Mistenker koronasmitte ved omsorgssenter, tre beboere testet

nyheter

Hammerfestingen: – Tre beboere er testet, og man venter svar på prøvene torsdagskveld eller fredagsmorgen, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss.

Pårørende til alle på avdelingen er orientert om situasjonen. Ordføreren berømmer de ansatte på omsorgssenteret, og forklarer at denne situasjonen ha man trent på og gått gjennom både teoretisk og i praksis.

– For det er smitte i en av institusjonene våre vi er mest bekymret for, sa ordføreren under torsdagens pressekonferanse ifølge Hammerfestingen.

Også rådmannen forteller at fokuset på beredskapsmøtet torsdag har vært på mulig smitte på Kirkeparken omsorgssenter, men la til at han selvsagt håper at det ikke er smitte der.

– Jeg er veldig spent på dette, fastslo rådmann Leif Vidar Olsen.