Gutta på traktor-tur på Elvebakken

Litt ekstra hjemmetid kan også benyttes til å leke med kompiser ute i gata. En dag møtte vi tre tøffe traktorkjørere på Elvebakken. Magnus er yngst og har finest traktor, og den har han spart til i lang tid og kjøpt for sine egne penger. De litt eldre guttene synes ikke det gjør noe at de har litt eldre kjøretøy. En av guttene forteller at bestefaren har en ordentlig traktor.