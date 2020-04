– Frykter koronakrise kan gi Trump-kupp

nyheter

Hva Rick er mest kjent for, hans nådeløse og ærlige kritikk av Donald Trump, eller å ha hoppet ut fra både umulige og mulige destinasjoner i verden, inkluderte Trollveggen i Norge, er ikke godt å si. Den tidligere statsadvokaten startet fallskjermkarrien allerede i 1973, ble nummer 38 i verden som hadde hoppet fra fire BASE-objekter, det vil bygninger, antenner, bruer (span) og klipper. Lenge før han sluttet å logge hoppene hadde han ført inn 550 slike BASE-hopp. Sammen med tvillingbroren Randy gjorde han sine første hopp i 1982. Sports Illustrated Magazine hadde 26. august 1985 en artikkel om tvillingene under tittelen «Who Needs an Airplane» .