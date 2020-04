Forventer at årsresultat kan havne på minus 185 millioner kroner

nyheter

Resultatestimatet er oppgitt i sakspapirene til Finnmarkssykehuset i saken om økonomisk bærekraftanalyse 2020 til og med 2027. Estimatet tar utgangspunkt i en sluttpris på 2,588 milliarder kroner for Nye Hammerfest sykehus (NHS), en pris som foretaket regner som 85 prosent sikker å klare å holde. Det er 15 prosent mulighet for at total prosjektpris som helseforetaket må ut med kan bli høyere, eller lavere, enn 2,588 milliarder kroner.