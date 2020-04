Behandlet ikke legenes bekymringsmelding

nyheter

Til tross for at foretakstillitsvalgt Thoralf Enge ba styret i Finnmarkssykehuset om å behandle bekymringsmeldingen som ble sendt inn der det fremgår at det mangler rundt 100 rom (se egen sak), ble saken ikke løftet inn i styrepapirene, etter hva Altaposten kjenner til.