Alle åtte er friskmeldte

Fotrsatt kan det se ut til at Alta går klar av det store antallet korona-smittede. Status per 28. april er at de åtte som har testet positivt for koronaviruset nå er friske.

– Samtlige av disse er nå friskmeldt og har avsluttet sin isolasjonsperiode, opplyser Alta kommune i en oppdatering

Det har kommet inn testsvar i løpet av gårsdagen, i tillegg til at flere tester vil være analysert i morgen

– Samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger. Helsetjenesten fortsetter testing i tråd med de utvidede testkriteriene, heter det.

Foreløpig er det heller ikke påvist smitte etter at barnehagene åpnet for en drøyt uke siden.

– Erfaringene så langt er at organiseringen i små grupper fungerer fint. Barnehagene har også etablert gode rutiner i forhold til hygiene, som handvask og vask av overflater, slik at den nasjonal veilederen ivaretas på en god måte i den daglige drift, konkluderer Alta kommune.

Fra og med mandag vil de kommunale barnehagene utvide åpningstiden fra kl. 07.30 til kl. 15.30.