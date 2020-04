17. mai utenom det vanlige?

nyheter

Loppa kommune har lyst ut 17. mai arrangementet i kommunen. Innen søknadsfristens utløp den 15. april var det kommet inn en søknad som gjelder feiringen i Bergsfjord.

– Som alle er kjent med blir det ikke en 17. mai feiring som vi har vært vant til. Samfunnshus og grendehus kan ikke brukes da menneskemengder ikke skal samles, ordinært folketog blir også vanskelig, skriver Loppa kommune på sine hjemmesider.

Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å tenke nytt og komme med gode idéer.

– Kan vi få til en 17.mai feiring utenom det vanlige?

Loppa kommune vil bidra med 200,– per barn i kommunen. Kommunen opplyser også at de kan også bidra med en sum for tapte inntekter for den/de som påtar seg ansvar for å arrangere feiring.

– Ta kontakt med oppvekst- og kultursjef Liv B. Karlsen, oppfordrer kommunen.