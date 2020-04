– Kamp om Kvitberget kun skal være felt for rikinger

nyheter

Venstres Trine Noodt møter i planutvalget onsdag for å sikre førstegangsetablererne i Alta bedre tilgang på rimelige kommunale eneboligtomter på Kvitberget boligfelt – et felt som har ligget i arealplanen siden 2011 og har blitt lovet realisert en rekke ganger i løpet av de snart ti siste årene.

– Kvitberget kan gi svært mange rimelige kommunale selvkosttomter, men da må politikerne være villig å tenke noen år framover i tid. Det er fullt mulig å ha planlegge Kvitberget med en trinnvis utbygging med over 100 eneboligtomter, bygd ut trinnvis over en lang periode vil det gi en jevn befolningsvekst i området slik at skole og barnehage vil få samme jevne unge- og elevtall, påpeker Noodt og legger til:

– Planutvalget avgjør om Kvitberget kun skal bli et felt for Altas rikinger. Hvor er Tommy Berg og SV, hvor er Ap og deres lovnad om sosial boligbygging og rimelige tomter.

Problemfri utvidelse

I Altaposten tirsdag stod nestleder i planutvalget Jan Martin Rishaug fram og ba sine samarbeidspartnere Ap, SV og KrF om å bli med på et forslag som vil bringe tomteprisen i Kvitberget boligfelt ned til et nivå som også kan gjøre tomtene aktuelle for førstegangsetablerne. Det krevet at man velger en veiløsning som takler en utvidelse av feltet ut over de 17 tomtene som er lagt inn i detaljplanen for Kvitberget. Deretter at det avsettes store areal i arealplanen slik at byggetrinn én kan følges opp med byggetrinn to, tre, fire og kanskje fem.

– Det glade vanvidd å igangsette dette feltet slik det er planlagt, uttalte planpolitiker og nestleder i planutvalget, Senterpartiets Jan Martin Rishaug, trisdag. Han fikk full støtte hos samfunnsdebattant og bonde Geir Ove Mannsverk som anslo med stor grad av sikkerhet at tomteprisen ville bli rundt 1,5 millioner kroner med foreslått veiløsning som maksimalt gir grunnlag for 17 tomter. Tomtekjøperne må nemlig dele på kostnadene til grunnerverv og infrastrukturkostnader, blant annet en nedskalert vei til en pris av hele 7,5 millioner kroner. Med å utvide feltet blir det flere å dele på kostnadene, og tomteprisen vil gå radikalt ned.

Velger vi riktig kan vi løse tomtekøen for framtiden Jan Martin Rishaug ser for seg at veien kan utløse 100 til 200 nye eneboliger.

Ikke argument

Altaposten er kjent med at det i det største partiet i samarbeidsgruppen, Ap, er skepsis til å tilrettelegge for en utvidelse av feltet. Ifølge leder i Alta Ap, Kåre Simensen, som ikke selv er medlem av planutvalget, er Alta Ap sterkt opptatt av å kunne tilby Altas unge rimelige boliger og boligtomter i randsonen av Alta. Målet er at det til enhver tid skal være rimelige kommunale eneboligtomter ledig, et grep som vil virke prisregulerende på markedsprisen.

– Ap har ikke tatt endelig stilling i saken. Vi vil vurdere alle argument, men har også et særskilt ansvar for å tenke pris og kapasitet slik at Altas unge kan bygge og bo i byen. Dersom en utvidelse ikke skaper konflikt med landbruket og jordvernet ser jeg ikke helt hva som skal tilsi at Ap ikke skal si ja til en løsning dersom den tilsier at vi kan få mange og rimelige tomter. Men som sagt, vi har ikke tatt endelig stilling, sier Simensen.

Utvidelse stemt ned

Venstres Trine Noodt forteller at partiet allerede i det kaotiske arealplanmøtet i januar i år forsøkte å få til en utvidelse av Kvitberget boligfelt. Det endte med at forslaget kun fikk Venstres stemmer.

– Det er kjempebra at Senterpartiet nå er for det de hele tiden har sagt at de er for, nemlig den veiløsningen Venstre har foreslått forbi hundehotellet, og betydelig arealutvidelse for å få plass til mange tomter. Vi skjønte veldig lite da Senterpartiet stemte mot vårt forslag, sier Noodt.

Er enige

Hun viser til at Venstre foreslo en forlengelse av Kvitberget bort til hundehotellet i arealplanen, nettopp for å få et støtte sammenhengende felt, noe som få ned prisene og økt tilgang på boligtomter i Alta Øst. Protokollen viser at forslaget ble stemt ned med stemmene til Ap, Senterpartiet, Frp, Høyre og Rødt. Omtrent samme forslag ble også lansert i juni 2019, da med en presisering at adkomstveien måtte legges om hundehotellet for å få dette til.

Senterpartiets og Venstres forslag i juni 2019:

«1. En jobber videre med alternativ 4 (går om hundehotellet, red anm.) som adkomstløsning til kvitberget boligfelt/og alternativ 2 som gang og sykkelvei (trase fra skolen til feltet).

2. Alta kommune har behov for store sammenhengende boligfelt for eneboligtomter i Alta. Planutvalget ber derfor at en i forbindelse med utlegging av 2. gang høring av arealdelen av kommuneplanen legger opp til et boligfelt i henhold til skravert skisse (vedlegg 1)

Et nytt stort boligfelt i dette området vil gjøre kostnadsbildet akseptabelt.»

Tomtepris viktig

Odd Erling Mikalsen, gruppeleder for Frp, sier at partiet vil lytte til forslag som er kommet inn, og at gruppa har registrert oppslagene i Altaposten.

– Vi har ikke konkludert, men Frp har vært en pådriver for å få dette feltet realisert. Det er for oss svært viktig at dette blir et felt som skal ha en lavest mulig inngangspris for etablererne. Dersom en pris opp mot 1,5 millioner kroner viser seg å være realistisk, er det klart at vi må se på løsninger som kan ta prisen ned. Flere tomter synes å være en naturlig løsning for å få flere til å dele på infrastrukturkostnadene, sier Mikalsen som legger til at Frp ser det som svært positivt at landbruksnæring og myndigheter mener at feltutvidelse vil være uproblematisk med tanke på jordvern.