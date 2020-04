Storstilt leteaksjon etter reindriftsutøver gjennom natta

nyheter

Klokken 20.30 søndag kveld ble vedkommende meldt savnet. Etter hvert ble det igangsatt leteaksjon, etter at en reindriftsutøver i 40-årene ikke hadde kommet tilbake til sitt utgangspunkt i Snefjord.

Leter fra luft, sjø og land

Etter midnatt kunne Finnmark politidistrikt melde at et Seaking redningshelikopter også var satt inn i søket over området. Reinpolitiet har innsatslederfunksjonen på brøytestasjonen i Snefjord, mens politi fra Havøysund og personell fra brannvesenet i Måsøy og Kvalsund deltar i aksjonen.

Redningsskøyta deltar fra sjøsiden, mens Røde kors stilte med mange personer.Folk som har noe å bistå med, kan møte der, meldte politiet

Fant scooteren

Rundt klokken 01.30 ble savnedes snøscooter funnet i området Bursdadnes. Fotspor gikk fra stedet og letingen fortsatte med Seaking, redningsskøyta og fire lag med til sammen 12 personer som er i området, meldte politiet.

Klokken 04 i natt var situasjonen uforandret. Savnede var ikke funnet og letingen fortsatte. De var dårlig sikt med tette snøbyger i området.

– Vi har ingen klare teorier om hva som har skjedd, det kan være flere ting. Han var ute for å gjete rein, han er godt kledd og vant med på være ute, men det er dårlig sikt med tette snøbyger i området. Vi fant savnedes snøscooter i ved Burstadnes, og har fulgt fotspor som går fra stedet for å se om han kan ha søkt tilflukt på en hytte, sier Tarjei Leinan Mathiesen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Snøscooteren var satt fra seg «på et skikkelig vis» og ser ikke ut til å ha hatt motorstans av noe slag.

– Han kan ha fått et illebefinnende eller ha brukket noe som har gjort det nødvendig å stanse. Uansett fortsetter søket. Akkurat nå er helikopteret i Hammerfest for å fylle på med drivstoff. Det er lyst nå, så det bør hjelp, og vi skal også sette inn drone i søket der det er mer kupert terreng, sa Mathiesen til NTB i natt.