Politiet: - Falt ned skrent og forulykket

Den omkomne mannen ble funnet klokken 05.58 av Seaking på et nes i Måsøy kommune. Politiet antar det er den savnede reindriftsutøveren i 40-årene fra Karasjok det er snakk om.

- Han ble funnet av Seaking i nærheten av det vi kaller Nordfjellet, på et nes mellom ytre Pollen og indre Pollen og Snefjord. Langt ut mot havet, sier leder for operasjonssentralen og fungerende stabssjef hos politiet i Finnmark, Stein Kristian Hansen, til Altaposten mandag.

- Hvordan var terrenget på funnstedet?

- Utfra kartet tyder det på at det er ulendt terreng, sier Hansen.

- Kan det tyde på at han har falt?

- Det kan tyde på at han har falt, men det blir samtidig bare spekulasjoner, så det vil jeg ikke si mer om av hensyn til pårørende, sier operasjonsleder som overlater til videre etterforskning å finne ut om det er skader eller medisinske årsaker som ligger bak dødsfallet.

- Ble mannen funnet langt unna scooteren, som jo ble funnet før mannen?

- Det vet jeg faktisk ikke. Det står ikke noe om dette i loggen min, og de som hadde skift i natt har nå lagt seg etter mange timers arbeid, så de får jeg ikke spurt, sier Hansen.

I en pressemelding sier politiet at redningsmannskaper har i hele natt søkt i området Snefjord- Havøysund etter en reindriftsutøver i 40 årene som ble meldt savnet søndag kveld kl 2031

Rett før klokken seks i morges ble en mann funnet omkommet. De pårørende er informert. Den avdøde blir fraktet til sykehus for sikkert identitet.

Den avdøde ble funnet ved en skrent og det kan se ut som han har falt ned skrenten og forulykket

Mannen skal ha vært alene ute og gjetet rein og han skal ha vært godt kledd og fjellvant.

- Hvordan var været i natt?

- Det har vært lette snøbyger og ikke så mye vind. Så sikten har vært ganske grei, sier operasjonsleder Hansen.

- Har det vært det vi kaller for blindføre? At det er vanskelig å se endringer i terrenget som skrenter og lignende?

- Det har jeg ingen rapporter om, sier Hansen.

Politiet har avblåst redningsaksjonen som har foregått både til lands og til vanns siden søndag kveld da mannen ble meldt savnet.

- Det var familien som klokken 20.30 søndag kveld meldte fra om at de var bekymret for mannen som de ikke hadde fått kontakt med siden han dro ut fra Krokelv for å gjete rein i firetida søndag, sier Hansen.

Nå skal dødsfallet etterforskes av politiets etterforskningsavdeling.