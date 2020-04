nyheter

Det er e24.no som presenterer oversikten over hvilke bedrifter som hittil har mottatt «kontantstøtte» fra myndighetene i forbindelse med koronapandemien. Her fremgår det at 58 Alta-bedrifter, tre i Kautokeino og to i Loppa har fått innvilget direkte støtte. Totalt har myndighetene tildelt 2.388.099 kroner fordelt på bedriftene, av totale, nasjonale utbetalinger på 488,8 millioner kroner.