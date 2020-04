Datatilsynet starter kontroll av smittestopp-appen

nyheter

Datatilsynet skriver i en melding på sine nettsider at de i utgangspunktet er positive til å bruke tilgjengelig teknologi til å bekjempe pandemien vi nå står i, men at dette er under forutsetning av at de tekniske løsningene er innenfor de juridiske rammene, for å beskytte den enkeltes integritet og selvbestemmelse.