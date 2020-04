Bli med på en annerledes 17. mai-feiring 

nyheter

– 17. mai kan også gi lokale lag og foreninger sårt trengte inntekter i koronakrisa, mener banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Ulf Tore Isaksen, i en pressemelding.

Samfunnsløftet

Samfunnsløftet er Sparebank 1 Nord-Norges løfte om å støtte lokalsamfunnene i Nord-Norge gjennom bidrag i prosjekter som utvikler arenaer, innovasjon og ungdom.

– Korps, klubber og lag tjener vanligvis godt på salg av pølser, vafler og is på nasjonaldagen. Andre får inntekter ved å gjøre lokalsamfunnet pent før dagen. Når den tradisjonelle feiringen er avlyst, forsvinner også dette inntektsgrunnlaget, sier Isaksen.

Støtter 17. mai aktiviteter

Samfunnsløftet ønsker derfor å støtte lag og foreninger med 10.000 kroner for 17. mai-aktivitet eller dugnad som skjer før, under eller etter nasjonaldagen. Korpset kan holde konsert digitalt eller under balkongen, sykkellaget kan sykle med drakter i flaggets farger eller i en annen kostyme, jegerforeninga kan skyte salutt og svømmeklubben kan plukke søppel langs veiene.

– Det er kun fantasien og dugnadsviljen setter grenser for hva laget og eller foreningen kan få støtte fra Samfunnsløftet til, for at årets 17. mai feiring skal bli minneverdig og fortsatt preget av fellesskap, glede og stolthet, sier Isaksen.

Må engasjere mange

Samfunnsløftets krav er bare at aktiviteten engasjerer mange i laget eller foreningen og at den er til glede for andre. Aktiviteten må også planlegges og gjennomføres i tråd med de lokale og nasjonale smittevernsreglene som gjelder for 17. mai-feiringen.

– Vi vil oppfordre lokale lag og foreninger til å tenke kreativt og søke innen søndag 3. mai, sier banksjefen.