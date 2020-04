Kjøring utenfor løypene kan skape utfordringer for dyrelivet som går en sårbar tid i møte

nyheter

Flere personer har i løpet av måneden blitt tatt og anmeldt for ulovlig kjøring med scooter i utmarka. I tillegg har førere blitt tatt for kjøring uten hjelm og for å la barn kjøre scooter. På nettet har dette blitt mottatt med blandede reaksjoner, noen applauderer at den ulovlige kjøringen blir slått ned på, mens andre mener at politiet burde prioritere andre oppgaver.