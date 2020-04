Fikk melding om fest med 40 ungdommer

nyheter

Alta: Like etter midnatt får politiet melding om at rundt 40 ungdommer er samlet på en adresse i Transfarelv-området. Folk er på vei bort fra stedet og festen blir oppløst i det politiet ankommer.

Like etter får politiet melding fra russen at 20 til 40 ungdommer kaster egg på russebilene. Mesteparten av eggene ble fyrt av i Elvebakken-området. Også en sjåfør i privatbil melder at hun har fått egg i ruta. Politipatruljen kjører innom.

I ett-tiden får politiet melding om at fire russebiler kjører rundt i Alta, og at mange ombord er overstadig beruset. Meldingen sier at russen ikke vil høre på tilsnakk fra folk.

Litt senere kjører patruljen hjem en 14-åring som vanket rundt Circle K på Elvebakken. Den unge var sammen med litt eldre ungdommer, i området der det skal ha blitt kastet egg.

Porsanger: I ett-tiden blir en kjent vinningskriminell fra Lakselv stanset av bileiere på Otermoen/Skoganvarre, etter å ha blitt observert luskende rundt på hytteparkeringen. Mannen kjører så avgårde med lånt bil og skal ikke ha førerkort. Straffesak opprettes.

Vadsø: Rundt midnatt får politiet melding om en fest med 15-20 deltakere.

Tana: Rundt midnatt får politiet melding om en fest ved Tana bru med flere enn fem deltakere.

Havøysund: I halv to-tiden observerer en politipatrulje en mann som kjører uten førerkort. Han blir stanset og må parkere bilen, blir også anmeldt.

I fire-tiden forsøker politipatruljen å stanse en bil, men sjåføren kjører videre og stikker etter hvert av til fots. Etter en stund får politiet tak i sjåføren og framstiller vedkommende for blodprøvetaking. Sjåføren blir anmeldt og får førerkortet beslaglagt, mistenkt for promillekjøring.