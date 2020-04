nyheter

En video fra ambulansestasjonen ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest viser blant annet at arbeidstøy og vanlige klær henger i samme garderobeskap og at det ikke er skille mellom ren og uren sone, skriver NRK.

– Når vi kommer tilbake etter et oppdrag, er det veldig viktig at vi ikke drar med oss smitte innover i lokalene. Jeg frykter at vi gjør det, og situasjonen er den samme ved flere ambulansestasjoner i Finnmark, sier ambulansearbeider Jon Are Aslaksen til kanalen.

Selv om smittevernet er godt ivaretatt mange steder, er ikke situasjonen i Finnmark unik, sier leder Ola Yttre i Ambulanseforbundet i Delta.

Han etterlyser nasjonale retningslinjer for hvordan ambulansestasjonene skal være utformet.

Finnmarkssykehuset understreker over NRK at prosedyrene for smittevern er gode i møte med pasienter, men innrømmer at de eldste stasjonene er en utfordring. De skal nå gradvis oppgraderes.