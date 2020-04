Kollektivtrafikken ruller straks i gang igjen etter koronastansen

nyheter

I perioden etter at skolene og barnehagene ble stengt ned, har også kollektivtilbudet blitt tatt ned. I forbindelse med at småskolen (1.-4. klasse) og yrkesfag VG2 og VG3 starter opp mandag, blir også busstilbudet skalert opp til normalen igjen. Men om bord i bussene er ting ikke helt som før:

«På grunn av behovet for avstand mellom passasjerene vil busstilbudet returnere til normal drift 27. april. Selv om rutetilbudet nå blir som normalt understreker Troms og Finnmark fylkeskommune at situasjonen i kollektivtrafikken ikke er i en normaltilstand, og at en rekke tiltak og reiseråd må følges for å forhindre smitte», skriver Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Avstand viktig

For å sikre avstand mellom passasjerene er kapasiteten redusert med 50 prosent. Elever som skal ta skoleskyss må ha minst ett tomt sete mellom seg og andre medelever. Også på bussholdeplassen bes passasjerer om å holde en meters avstand.

– Det viktigste rådet vi kan gi er at passasjerer holder god avstand og unngår kollektivreiser hvis de kan, og oppfordrer alle som har mulighet til å kjøre privat om å gjøre det. Vi har, så langt det har vært mulig, planlagt busstilbudet slik at passasjerer skal kunne holde god avstand, sier fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms og Finnmark fylkeskommune i pressemeldingen.

Det er satt inn ekstra renholdstiltak av transportmidler, i tillegg har man gjort tiltak som begrenser kontakt mellom sjåfører og passasjerer.

– Elevene som har skoleskyss eller tilrettelagt transport skal føle seg trygge når de reiser. Det har vi tilrettelagt for, sier fylkesordfører Prestbakmo.

Betaling skjer med appene Troms mobilett eller Snelanda mobilett

Drosjeregler

I informasjonsskrivet som er laget, fremgår det at også drosjetransporten vil bli annerledes sammenlignet med før. Det skal blant annet ikke være mer enn to elever i en vanlig drosje, og i større drosjer (maxitaxi/minibuss) legges det opp til god avstand mellom elevene.

Også her oppfordres elever til å holde avstand til sjåføren.

– Det er viktig at de som ikke trenger innvilget skyss med drosje melder fra om det, skriver fylkeskommunen.