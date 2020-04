– Vi planlegger skolestart som vanlig i august

nyheter

Rektoren ved Alta folkehøgskole, Henning Iversen, iler til med en oppklaring.

Skal fylle byggene

– Vi planlegger for skolestart som vanlig i august, og vi gleder oss til å fylle dagens tomme bygg med ungdommer og liv – slik det skal være på̊ en folkehøgskole, fastslår Iversen.

Oppklaringen kommer etter at det ble skapt usikkerhet i går. Det var i forbindelse med Samordna opptak at direktør Roar Olsen i Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) uttalte: «Mykje av auken kan nok knytast til situasjonen med koronavirus, som skaper usikkerheit i arbeidsmarknaden og rundt høvet for å studere i utlandet eller ta eit år på folkehøgskule».

Tar situasjonen alvorlig

Dette er justert i ettertid, men Iversen frykter at det kan få uheldige konsekvenser for søkertallene. Han forsikrer at de jobber for normalt skoleår, men tar samtidig korona-situasjonen på alvor. De måtte avbryte skoleåret midt under Finnmarksløpet.

– Frem mot skolestart vil vi jobbe godt med retningslinjer for smittevern og skoledrift, og selvsagt ta på alvor de signaler som eventuelt kommer fra sentrale myndigheter når starten nærmer seg. Det utarbeides noen retningslinjer sentralt for alle folkehøgskoler, og skolen vil jobbe med lokale tilpasninger. Samtidig ønsker vi å være i dialog med lokale helsemyndigheter for å gjøre oppstarten av skoleåret så bra som mulig, opplyser Iversen i en pressemelding.

Fantastisk nærområde

Skolen har få utenlandsturer og vil ha fokus på nærområdet.

– Vi er jo så heldige å ha Norges fineste og mest eksotiske natur rett utenfor døren vår og elevene våre trekker ofte frem turene her som de som gjør mest inntrykk i løpet av et skoleår, forklarer Iversen. Utenlandsturer kan bli flyttet til våren, uten at dette er avgjørende for kvaliteten for skoleåret.

Gode tall

Søkertallene er lovende.

– I dag har vi hele 25 prosent flere søkere enn på samme tid i fjor og antall elever som har takket ja til plass er allerede høyere enn de 95 vi starte med dette skoleåret. Det er vi veldig takknemlige for og glade for å se at det fremdeles er populært å gå på̊ folkehøgskole!, avslutter Iversen.