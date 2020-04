Ledigheten har gjort et kraftig byks i Alta siden februar

nyheter

Dette viser en kartlegging som NRK har gjennomført for kommunene her til lands. I oversikten er Alta blant de kommunene som blir hardt straffet av koronakrisen, blant annet på grunn av mange permitteringer i reiselivsbransjen. Aller verst går det imidlertid ut over kommuner som har vintersportsteder i sin midte.

Kartleggingen til NRK viser utviklingen fra 28. februar til 21. april. I Finnmark har Alta vært blant de kommunene som har hatt minst ledighet. I slutten av februar var ledigheten på 2,4 prosent, mens den altså er nærmere 12 prosent etter ukene med strenge tiltak. Først den siste uka er det kommet lettelser.

I Kautokeino er ledigheten økt fra 4,1 til 10,4, mens man i Loppa fra 3,8 til 10,1 prosent.

Hammerfest har ikke fått den samme smellen som Alta, med en økning fra 2,9 til 8,2 prosent. Størst ledighet har Nordkapp med 12,6 prosent, mot 3,9 før krisen.