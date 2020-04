Karantene opphevet i alle syv kommuner

nyheter

Kommunene som jobber sammen i alliansen Vest-Finnmark har nå opphevet den omstridte karantenen. Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger er alle enige om timingen og har gjort likelydende vedtak om lokale karantenekrav for reisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Begrunnelsen for at kommunene ikke viderefører de lokale karantenekravene er at de i stor grad har oppnådd målsettingene som lå til grunn for vedtakene:

– Mer smittevernutstyr og helsemessig infrastruktur i kommunene.

– Mer helsepersonell og økt kompetanse i kommunene.

– Værforholdene er forbedret med tanke på pasienttransport og mindre risiko for dårlig vær og stengte fjelloverganger, noe som ofte kan være til hinder for pasienttransport der man er avhengig av ambulanse, ambulansebåt og luftambulanse-/redningstjenesten.

I en pressemelding fastslår de at de vil ha tett dialog også i fortsettelsen.

– Dersom det skulle oppstå situasjoner som krever innføring av nye lokale karanteneregler, vil dette tas opp til vurdering, heter det.