Campingvogn og fjøs totalskadd i brann

Nødetatene er på vei til Avzi i Kautokeino, etter melding om brann i en campingvogn.

Ved 110-sentralen sier vaktleder Stian Taraldsvik Digranes at brannvesenet ikke er kommet til stedet da Altaposten tar kontakt klokka 14.

– Vi fikk inn melding cirka 13.40 og rykket ut, forteller han.

I den opprinnelige meldingen sto det at det var fare for spredning til et fjøs, bilder fra stedet viser at akkurat dette skjedde.

Fotograf Johan Mathis Gaup, som tok seg til stedet, har fått opplyst at fjøset er gammelt og tørt. Ifølge informasjon han sitter med er det flere år siden fjøset har vært brukt til dyrehold.

Ved operasjonssentralen bekrefter politiets operasjonsleder Leo Johansen klokka 14.40 at brannen utviklet seg veldig.

– Fjøset tok fyr, og er nedbrent nå. Både campingvogn og fjøs er totalskadd eller nedbrent. Det står også et bolighus på eiendommen, men det skal ikke være fare for at det tar fyr i dette. Brannvesenet har sånn sett kontroll på stedet, opplyser Johansen.

Det skal ifølge operasjonslederen ikke ha vært dyr i fjøset eller mennesker i campingvogna.

– Fjøset har ikke vært i bruk i det siste, og det skal ikke være dyr der.

En politipatrulje er på stedet er i gang med etterforskning og tar avhør av personer på stedet.

Johansen forteller at en forbipasserende som observerte røyk meldte fra om brannen.