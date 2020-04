– Vil ikke mene noe, domstolene avgjør

nyheter

Ramond Robertsen (H) tok over som statssekretær for samiske saker i slutten av mars, da Anne Karin Olli hadde bedt om avløsning. Den tidligere stortingsrepresentanten for Høyre har fått et delikat problem rett i fanget; finnmarksloven som han stemte mot da den ble vedtatt i Stortinget i 2005, kan nå miste storparten av arealet den ble opprettet for. Fra 1. juli 2006 trådt finnmarksloven i kraft. og grunnen eid av Staten ble overført til Finnmarkseiendommen (Fefo).