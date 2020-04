Tror smittetopp i Finnmark kommer til høsten

nyheter

– De siste signalene tyder på at smittetoppen kommer høsten 2020. Basert på forløpet så langt, kan det se ut for at en topp i Finnmark vil strekke seg utover senhøsten og vinteren, heter det i onsdagens oppdatering.

Finnmarkssykehuset er forberedt på situasjonen og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på best mulig måte.

– Samtidig økes aktiviteten knyttet til planlagt virksomhet gradvis etter en periode med lavdrift siden mars 2020. Pasienter med utsatt avtale, blir innkalt til nye time. Rekkefølgen baserer seg på medisinske vurderinger.

– I kommende uke øker vi blant annet antall operasjoner og poliklinisk aktivitet. Psykisk helsevern og rus har allerede høy aktivitet som følge av flere konsultasjoner gjennom e-helse.

Finnmarkssykehuset har kun én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasienten er innlagt i Kirkenes.