Klaget, men fikk nei til oppdeling av egen eiendom

Langfjordingen Kåre Rapp hadde allerede både søkt, og forsøkt på ulike måter, å få delt sin egen eiendom i Langfjorden uten hell. Det ble det heller ikke noen suksess da han klaget på det siste vedtaket fra februar 2020. Hovedutvalget for tekniske tjenester fulgte innstillingen og imøtekom ikke klagen. Dermed går klagen til Fylkesmannen for Troms og Finnmark for endelig avgjørelse.