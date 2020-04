– Foreslår krisefond for Loppa-bedriftene

nyheter

Loppa Ap mener næringslivet behøver hjelp. Mange bedrifter i kommunen sliter med økonomien i en tid der koronaepidemien har endret markedet og driftsgrunnlaget radikalt.

Nasjonale tiltak for næringslivet er etablert, men det er usikkert i hvilken grad bedriftene i Loppa kan benytte disse tiltakene, mener de.

– Loppa Ap ønsker derfor at Loppa kommune skal etablere et krisefond for næringslivet, for å hjelpe våre bedrifter å holde hodet over vann, opplyser Jahr.

– Vi oppfordrer administrasjonen til å kartlegge behovene til næringsaktørene i Loppa, og utarbeide forslag til et fond med tilhørende regelverk som skal hindre at bedrifter må legge ned eller gå konkurs i denne perioden, begrunner leder Bård Jahr.