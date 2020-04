Politiet stormet inn i butikken for å stanse kvinne med kniv

nyheter

Altaposten fikk tirsdag kveld like etter klokken 21.05 tips om en væpna aksjon på Coop Extra i Bossekop.

Dette bekrefter vakthavende Bjørn Tormod Syversen på operasjonssentralen klokken 21.20. Han ønsker imidlertid ikke å gå inn på detaljene.

Altaposten får opplyst at politiet ankom stedet med skjold, med beskjed om at en kvinne hadde med seg kniv inn i butikken. Butikken ble stengt for kunder, får Altaposten opplyst på stedet.

Det ble brukt pepperspray og politiet skal nå ha kontroll på situasjonen.

– Politi og helse rykket ut kl 21.02 etter melding om en utagerende jente med kniv i en forretning i Bossekop. Politiet fikk raskt kontroll på jenta, som nå skal få behandling etter at det ble brukt pepperspray, opplyser politiet på Twitter rundt 21.30.