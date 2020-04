Kveldsro pleiehjem, Tirpitz og Fevik bad

nyheter

Undertegnede møtte i høst en 77 år gammel dame som husket at da hun var barn, var det et gamlehjem fra Finnmark som het «Kveldsro», som hedde evakuert til Fevik bad med beboere og medbragt betjening. Jeg syntes dette nesten var utrolig, og har sjekket litt rundt. Jeg har snakket med en rekke personer i Alta, og historien er ikke veldig kjent.

Den evangelisk-lutherske frikirke

Det første bo- og pleietilbud for eldre i Kåfjord ble startet i 1911 av en Richard J. Lied i den gamle funksjonærboligen til kopperverket på stedet. Det var ikke så mange pleiehjem i Norge på den tiden, og slettes ikke i Finnmark. Det i Kåfjord er ett av de eldste. Etter noen års drift anmodet Lied Den evangelisk-lutherske frikirke om å overta driften av virksomheten, men i en annen bygning. Dette ble raskt godtatt i frikirkens besluttende organer. Med på overdragelsen fulgte også en pengesum fra Lied til utbedring av den bygningen pleiehjemmet (tidligere et barnehjem) flyttet inn i.

Det «nye» pleiehjemmet i Kåfjord fikk navnet «Kveldsro», og regner 3. november 1918 som sin oppstartdato. Hjemmet hadde 20 sengeplasser, og betjening var på plass allerede fra begynnelsen. Antall ansatte var nok beskjedent sammenliknet med dagens normer, noe som stilte store krav til personlig innsats. Men også faglige krav ble stilt, og man fikk til en avtale mellom Kveldsro og Hammerfest sykehus som gikk ut på at personalet skulle få kurs i «sykepleie og førstehjelp», som det ble formulert.

Kapasiteten var stort sett fullt utnyttet, og ofte var det ventelister. Økonomien var lenge god, men med den alminnelige nedgang mot slutten av 20-årene ble økonomien trang, og man måtte på tiggerstien til kommunene for å få det til å gå rundt. Med den første alderstrygden i Norge i 1936 ble situasjonen lettere.

Krigen og evakueringen

Krigen kom også til Finnmark i 1940. Den var ikke så merkbar i Kåfjord til å begynne med. Men store konvoier med allierte skip seilte langs Finnmarkskysten til Murmansk og Arkhangelsk med krigsforsyninger til Sovjetunionen. Dette forsøkte tyskerne etter hvert å hindre med sine krigsskip, og bygde fra 1942 opp en stor flåtebase i og rundt Kåfjorden, angivelig den største utenfor Tyskland. Den tyske marines stolthet og de alliertes skrekk, tyskernes største slagskip «Tirpitz», ble stasjonert her våren 1943.

Opprettelse av denne basen fikk direkte følger for beboerne på Kveldsro. For det første rekvirerte tyske offiserer rom i pleiehjemmets bygninger. Og tilstedeværelsen av tyske skip, først og fremst Tirpitz, førte til stadige bombeangrep fra alliert side. Det var derfor nødvendig å lage dekning med sandsekker og tømmer inne for de av beboerne som ikke kunne bruke kjelleren som tilfluktsrom.

Angrepet med miniubåter

Engelskmennene lyktes ikke i å ødelegge Tirpitz med bare luftangrep. De forsøkte seg derfor i september 1943 med et miniubåtangrep mot skipet. Dette var adskillig mer vellykket, og skipet fikk store skader. Spesialarbeidere ble hentet opp fra Tyskland for å reparere skipet, men allierte fortsatte å bombe og man lyktes aldri å gjøre Tirpitz kampdyktig igjen. Til slutt ga man opp, og den 16. oktober 1944 ble skipet slept til Tromsø, bare delvis ved hjelp av egen maskin. I Tromsø skulle skipet tjene som kanonplattform. Men krigen gikk mot slutten, og tyskerne fikk ingen glede av denne forflytningen.

Sovjetunionens Røde Armé gikk over grensen til Norge i slutten av oktober 1944. Tyskerne trakk seg tilbake og jaget befolkningen ut av Finnmark mens de brente alt, hus, naust, driftsbygninger, skoler og pleiehjem. Den alminnelige oppfatning på Kveldsro var først at dette ikke kunne ramme dem. Men i begynnelsen av november kom beskjeden om at Kveldsro også sto for tur og beboerne ble beordret vekk.

Tok med alle

Gårdsbestyrer Jonathan Nærø på Kveldsro var språkkyndig og foresto samtalene med tyskerne for bestyrerinnen Magda Lukkassen. De ville ha transport til alle. Tyskerne hadde ikke forståelse for at alle beboerne nødvendigvis skulle med, og det hersket stor angst blant de gamle for at de skulle bli etterlatt. Gang på gang satt de gamle klar og ventet på transport som stadig ble utsatt. Den 10. november kom man seg endelig av gårde i det som i Altaboka 2000 er beskrevet som: «-en liten ombygd lastebil med trebenker i kassen og vedgassdrift, og en bra middels solskinnsbuss.» Med var alle beboerne og hele personalet. Følget brukte to og en halv dag på turen til Tromsø, på elendige veier og relativt stor trafikk av andre evakuerende og tyske kjøretøy på tilbaketog.

Fra Kåfjord i Alta til Tromsø er det i underkant av 300 km. Dette var og er eneste forbindelsen over land fra Finnmark til Troms. Den 16. november 1944 ble hele Kåfjord brent – Kveldsro pleiehjems gamle bygninger var ikke mer. Under oppholdet i Tromsø kunne beboerne for øvrig være vitne til at «Tirpitz», som nå lå i Tromsø, ble bombet, totalskadet og gikk rundt, bare 27 dager etter at skipet forlot Kåfjord. Etter tre dager i Tromsø gikk ferden videre med «D/S Lofoten» til Trondheim, en reise som igjen tok tre dager. Og fra Trondheim, en ny, lang og strevsom tur, til Larvik og Stavern hvor Kveldsros eiere - Frikirken - drev folkehøyskolen «Fredtun». På denne skolen forble de gamle vinteren 1944-1945.

Våren 1945 flyttet så beboerne og de ansatte som hadde fulgt med på ferden hjemmefra til Fevik og det som da kaltes Fevik bad.

Helt gamlehjem på Fevik bad

Fevik bad holdt i 1945 til i en et herskapshus fra 1820. Huset var oppført som bolig for en skipsreder ved navn Ole Carstensen Boe, som senere til og med har fått en veistump i bygda oppkalt etter seg. Det har åpenbart vært en velstående mann og familie. I en lokal slektsbok blir det fortalt av et familiemedlem som var ansatt der i 1878-1880:

«- det var 18 ansatte inkludert de 2 stallkarene, det var 6 hester på stallen med flotte vogner Det var rett som det var store selskaper med eksklusiv mat og drikke».

I 1889 har Boes hus skiftet eier, tiden som privat patrisierhus var over. En stund har det vært «Fevig Sommerhjem», før det ble tatt i bruk som «Kystsanatorium» i 1885 frem til 1910. Begrepet sanatorium var på den tiden i bruk ikke bare som behandlingssted for tuberkulosepasienter og som «nervesanatorium», men også som «hvilested» eller «kursted», særlig for de bedrestilte grupper i samfunnet. I bokverket «Agders historie 1840-1920» skriver Bjørn Slettan :

«Det tok særlig sikte på at bringe en velgjørende ro og hvile for alle dem, der ikke egentlig kan betegnes som syge, men hvis kostitution og nervesystem er overanstrengt af dagens harde arbeide, samt for alle dem der etter overstået sykdom trænger ro og hvile i styrkende omgivelser for at gjenvinde tabte kræfter, energi og virkelyst».

Dette «kystsanatoriet» var ifølge Aftenposten i 1895 et sted man kunne dra til for å slippe bort fra «- Byernes og da navnlig Hovedstadens Larm i Støv og Hede». I 1930 ble det så til Fevik bad, hvor overklassen fra byene kunne søke «landluft og saltvannets velgjørenhet». Til et slikt sted var det altså tidligere gruvearbeidere, gårdbrukerkoner, bønder og fiskere fra Finnmark ankom våren 1945. Lite er kjent fra oppholdet i Fevik. Men forsamlingen har jo vakt oppsikt. Et tidsvitne, bare litt over fire år da de gamle reiste nordover igjen, kunne ennå i 2019 tydelig huske at det på Fevik bad bodde et helt gamlehjem – med personale. Gamlehjemmet het Kveldsro og var fra Kåfjord i Finnmark. Og hun husket også en snill dame som het Magda.

Gjenreisning

I Finnmark foregikk gjenreisningen av det nesten totalødelagte fylket for fullt. Det var besluttet at det fortsatt skulle være pleiehjem i Kåfjord, og frikirken ville fortsatt drive det. Frikirken fikk tak i det som sannsynligvis er en gammel militærkaserne fra Jørstadmoen, like utenfor Lillehammer. Flere slike kasernebygninger fra 1880-årene ble revet etter krigen og en av dem altså sendt til Finnmark som bidrag til gjenoppbygningen av fylket. Det «nye» Kveldsro var ferdig montert og innredet i 1947, og de gamle kunne komme hjem til kasernen som var plassert på nøyaktig samme sted som det gamle Kveldsro hadde stått.

Bygningen huset pleiehjemmet frem til en ny moderne bygning sto ferdig i 1961.

Kasernebygningen ble senere brukt som personalbolig, som det fremgår av bildeteksten fra Altaboka 2000 hvor bildet er hentet fra. I 2005 ble personalboligen kjøpt av en privatperson og omgjort til museum. På samme sted som det gamle Kveldsro sto, drives nå det privateide «Tirpitz museum».

Museet rommer en anselig samling av fotos og gjenstander fra slagskipet, samt et vell av historiske opplysninger. Museet er åpent hver dag fra 15. juni til 15. august. Ringen er sluttet ved at Tirpitzmuseet ligger på Kveldsros grunn.

Nyere tid

Den evangelisk-lutherske frikirke fortsatte driften av Kveldsro i det nye bygget også etter 1961. I 2001 overtok Alta kommune og navnet ble endret til Kåfjord sykehjem. Kåfjord sykehjem feiret sitt 100- årsjubileum i november 2018 med stor ståhei og marsipankake pyntet med bilde av det opprinnelige Kveldsro.

Men Kåfjord sykehjem er allerede for flere år siden besluttet nedlagt som sykehjem. Kommunen bygger et nytt stort omsorgssenter sentralt i Alta, og sykehjemmets funksjoner blir overført dit. Dette omsorgssenteret åpner etter planen høsten 2020. Da er det for alltid slutt med pleie/ sykehjemsdrift i Kåfjord.