Endelig tilbake i drift: – En lettelse

For rundt to uker siden bestemte regjeringen at helsepersonell som fysioterapeuter og psykologer kan gjenåpne dørene fra i dag. Men veiledningen fra Helsedirektoratet kom først i går kveld, og heter «Smittevernfaglig forsvarlig drift i en helsevirksomhet med én-til-én kontakt». Osteopatisk klinikk i Bossekop startet dagen med et internt møte om smittevern, og kunne endelig ta i mot de første kundene klokken 11.