– Det er aldri gøy at noen sliter å må legge ned

De siste dagene har Altaposten kunnet fortelle at to av de lokale blomsterbutikkene måtte melde pass, noe som har skapt skuffelse og frustrasjon i sosiale medier.

Kjeden Mester Grønn på Amfi ble raskt utpekt som «syndebukk», men daglig ledelse Stine Lauvåsdal gnir seg langt fra i hendene av nyheten.

– Det er aldri gøy når noen sliter og må legge ned, sier Lauvåsdal til Altaposten.

Tøff bransje

Den daglige lederen forteller at hun var klar over at Sentrum Blomster skulle legge ned, men visste ikke om at Blomsterpikene i Løkkeveien ville gjøre det samme før nyheten kom i media og sosiale medier. Hun har lagt merke til debatten som går i sosiale medier ang kjedebutikker som konkurrerer ut mindre lokale butikker.

– Det er en tøff bransje. Vi jobber med ferskvarer, med mindre holdbarhet, da er det også vanskelig å holde på, sier hun.

Triste nyheter

Sentrum Blomster fortalte om sin triste sorti før helga, mens Blomsterpikene kunngjorde nyheten i helga. Innehaverne Ingvild Utkilen og Elisabeth Berntzen har blitt svært populære de siste årene. Berntzen fortalte til iFinnmark at lønnsomheten hadde gått ned siden høsten 2019 og det har vært en medvirkende årsak til at de stenger dørene. Utfordringer i forbindelse med koronautbruddet har også gitt Blomsterpikene utfordringer.

Daglig leder i Sentrum Blomster viser til dårligere tall og mener det ikke er plass til fire blomsterbutikker i Alta. Alternativet er først og fremst Elvebakken blomster som har stort kundegrunnlag, i tillegg til de som produserer sommerblomster og har gjort det i mange år, spesielt på Aronnes.

Tatt godt imot

Mester Grønn er Norges største heleide blomsterkjede og er stadig i vekst. De etablerte seg i Alta 12. november i fjor og butikken i Alta er en av 129 butikker i kjeden. Lauvåsdal er glad for alle de positive tilbakemeldingene de får.

– Vi er veldig glade for at Alta har vært så imøtekommende siden vi etablerte oss i Alta. Byen har tatt veldig godt imot oss, sier hun.

Lauvåsdal flyttet til Alta for å drive Mester Grønns butikk i Amfi. Med seg hadde hun mann og to hunder. Hun medgir at det er en overgang å bo i Finnmark, og innrømmer at det er litt surt når familien deler bilder av vår, grilling og at de soler seg.

– Men det er veldig fint i Alta. Hyggelige folk og vi er tatt godt imot. Det er deilig nå når det begynner å smelte, sier hun.

Korona

Også Mester Grønn har merket nedgangen av kunder i forbindelse med koronautbruddet. Den siste tiden har imidlertid salget tatt seg noe opp igjen.

– Vi har hatt en kraftig nedgang av kunder og inntekt. Inn mot påske og etter påske har salget tatt seg noe opp igjen, forteller Lauvåsdal.

Hun oppfordre folk til å handle i butikk, fremfor å gjøre det på nett.