Skolebussene vil gå som normalt når skolene starter

– Samtidig som vi går tilbake til normal drift av skoleskyss, opprettholder vi smitteverntiltakene og oppfordrer de reisende til å holde avstand, skriver Troms og Finnmark fylkeskommune på sine hjemmesider.

Redusert kapasitet

Fylkeskommunen opplyser videre at de følger myndighetenes retningslinjer for kollektivtrafikken og oppfordrer de reisende til å holde avstand. For å tilrettelegge for dette har vi redusert makskapasiteten på våre bussavganger med 50 prosent. Hvis en buss blir full, vil vi sette inn flere busser.

Smitteverntiltak

Det er satt inn ekstra smitteverntiltak for de som ønsker å bruke kollektivtransport. Fylkeskommunen opplyser at det utføres ekstra renhold ombord og passasjerer må bruke inngang bak. Sjåføren sitter i avsperret område.

– Passasjerkapasitet på buss halveres slik at det er mulig å holde avstand. Hvis en buss blir full, settes det inn ekstra buss, skriver fylkeskommunen.

Betal med Troms/Snelandia Mobillett i Finnmark kan du også betale med SMS.