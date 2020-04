Søringkarantene er det mest populære koronaordet

nyheter

Det kom inn mer enn 800 forslag til nye ord, og søringkarantene tok en overlegen seier med 34 prosent av de 20.000 stemmene, melder rikskringkasteren.

Ordet ble til etter at Tromsø kommune innførte påbud om karantene for reisende fra Sør-Norge for å begrense smitten av koronaviruset, og skjerme kapasiteten på Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Påbudet ble innført lørdag 14. mars. Dagen etter ble ordet brukt av NRK for første gang. Språkrådet er ikke overrasket over vinneren.

– Det er umiddelbart forståelig og knytter seg entydig til den krisen vi er inne i. Ikke minst spiller det på motsetningen mellom Nord- og Sør-Norge – en gammel konfliktlinje som mange kjenner seg igjen i og der det er sterke følelser involvert, sier Sturla Berg-Olsen i Språkrådet.

Koronasveis og hytteskam endte opp på 2.- og 3. plass.

Allerede den første uken etter at regjeringen innførte de strengeste tiltakene siden fredstid, noterte Språkrådet seg mer 20 nye ord.