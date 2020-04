Over halvparten av lokalavisene har varslet permitteringer

nyheter

Før påske oppga 53 prosent av medlemmene til Landslaget for lokalaviser å ha sendt ut permitteringsvarsel. Ytterligere 19 prosent vurderte å gjøre det.

Undersøkelsen Landslaget for lokalaviser (LLA) gjennomførte hos de 120 medlemsbedriftene rett før påske er gjengitt i Klassekampen.

Mens Sverige og Danmark har fått på plass egne krisepakker for mediebransjen før påske, er det så langt ikke noe tilsvarende i Norge.

I Danmark gis det kompensasjon for dokumentert bortfall av annonseinntekter. I Sverige har regjeringen økt pressestøtten med 200 millioner kroner fra i år.

Tirsdag før påske ba et samlet storting, minus Frp, regjeringen raskt komme med forslag til tiltak for mediebransjen. Bransjen hadde da allerede bedt om 1,3 milliarder kroner i krisepakke, 600 millioner kroner skulle erstatte tapte annonseinntekter.

Via Kulturdepartementets kommunikasjonsavdeling opplyser kulturminister Abid Q. Raja (V) at medieorganisasjonene har uttrykt at den generelle kontantstøtteordningen som regjeringen har innført for bedrifter som er rammet av koronakrisen, ikke treffer mediesektoren.

Tidligere denne uka har Raja snakket med «sentrale representanter for mediene». Han skriver i eposten at de jobber «målrettet videre med» den vanskelige situasjonen som er oppstått og «vil komme tilbake til Stortinget så snart som mulig.» (©NTB)