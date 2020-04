Lave nivåer av tungmetall i fiskeprodukter

nyheter

Det er lave nivå av tungmetaller i prosesserte fiskeprodukter som fiskekaker, fiskepudding, fiskegrateng og makrell i tomat, viser en ny studie.

Havforskningsinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet om å analysere slike produkter for tungmetallene kadmium, bly, arsen og kvikksølv.

Fiskekaker, fiskepinner, fiskegrateng, fiskepudding, laksepostei, makrell i tomat og kaviar er undersøkt.

− Alle produktene vi analyserte, hadde lave nivåer av tungmetaller og var godt under grenseverdien for humant konsum, sier Lisbeth Dahl, en av forskerne bak studien.

Tidligere studier har kun sett på innholdet av tungmetaller i ren fiskefilet.

− Vi spiser gjerne mer av de prosesserte produktene, spesielt barn, sier Dahl.

Fiskekaker hadde det høyeste nivået av kvikksølv, men var samtidig produktet med mest ren fisk.

− Når vi jobber med fremmedstoffer, ser vi alltid på den høyeste verdien vi har funnet for å være på den sikre siden. Bruker vi den høyeste kvikksølvverdien vi fant, vil en porsjon på 150 gram fiskekaker bidra med 64 prosent av det ukentlige inntaket for et barn på 15 kilo, sier Dahl.

Produktene bidrar også med viktige næringsstoffer og, ifølge Dahl, er det ingen grunn til ikke å spise fiskekaker.

− Et barn som er en gjennomsnittlig fiskespiser, vil ikke overskride grenseverdiene for ukentlig inntak av kvikksølv, sier hun. (©NTB)