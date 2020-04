Får 65 millioner ekstra etter stenging

nyheter

Regjeringen vil derfor gi en ekstrabevilgning på 65 millioner kroner i perioden folkehøgskolene holder stengt.

Folkehøgskolen måtte sende elevene hjem – Vi må prøve å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Folkehøgskolene gir et viktig tilbud til tusenvis av unge mennesker hvert år. Regjeringen vil derfor gi en hjelpende hånd når skolene nå rammes uforskyldt, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Det kom brått på for mange av elevene. Noen var på tur da beskjeden kom.

– Det var en ganske vantro elevflokk vi møtte på fredagen da de fleste var kommet tilbake, fortalte rektor Henning Iversen ved Alta folkehøgskole. Dagen før kom beskjeden om stengingen.

Folkehøgskolene får nesten en milliard kroner i offentlig støtte årlig som skal finansiere den ordinære undervisningen. I tillegg betaler elevene for blant annet kost, losji og ulike felleskostnader. Ekstrabevilgningen på 65 millioner kroner gjør det mulig for folkehøgskolene å redusere elevbetalingen i perioden elevene ikke bor på internat.

Med denne løsningen håper regjeringen å unngå at skolene må permittere ansatte.

Folkehøgskolene har vært stengt siden torsdag 12. mars, og før påske konkluderte regjeringen med at folkehøgskolene som følge av smittesituasjonen ikke kan åpne igjen dette skoleåret. Folkehøgskolene vil opprettholde et læringstilbud til elevene i perioden skolene er stengt, og Kunnskapsdepartementet legger til grunn at de også kan ta noe betalt fra elevene i perioden. Undervisningsopplegget gjør at elevene får fullført skoleåret sitt uten å være på skolen. Det betyr at elever med utdanningslån får omgjort inntil 40 prosent av lånet til stipend, og at elevene får to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.