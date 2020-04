Bil kjørte seg fast i skiløypa

nyheter

«Denne bilen har kjørt i Olavbakken i natt. Vi ser alvorlig på dette. Bilen står nå fast i skiløypa. Vi følger opp dette», skrev Nerskogen IL på Facebook torsdag ettermiddag.

Leder i Nerskogen Idrettslag, Kristian Nergård, sier til Ifinnmark at de har politianmeldt saken, og politiet har vært på stedet torsdag.

– At folk tar seg til rette i skiløypene til Nerskogen IL, har blitt et stort problem, forteller Nergård.

– Vi har ingenting imot at folk bruker løypene våre på ski eller til fots. Men nå opplever vi stadig at der folk der med moped, ATV, UTV og mopedbiler. Og nå altså med bil! sier en oppgitt leder for idrettslaget.

Onsdag ble hjertestarteren på Saga grendehus funnet kastet i snøen.

– Trist og respektløst Jan Olav Olsen ble møtt av et trist syn ved Saga grendehus.