Usikkert arbeidsmarked – hvorfor ikke studere? Søknadsfristen går ut i dag

– Hvis folk har tenkt å søke studier, så er det nå de må hive seg. Fristen er klokka 23.59 i kveld, sier viserektor Sveinung Eikeland ved UiT.

Fra sitt hjemmekontor i Kviby merker også han hvordan korona-pandemien har rammet hele samfunnet. Ved Norges arktiske universitet har man også vært nødt til å snu seg rundt, og har blitt mer digital enn noensinne. Høyere utdanning er en måte å skaffe seg jobb på, og stå sterkere.

– Arbeidsmarkedet er noe usikkert nå. Det rammer unge arbeidstakere mer enn andre, sier han.

– Når du ikke kan reise

Men akkurat i dag kommer han særlig med oppfordringen til de yngste.

– Det er jo veldig mange som har hatt lyst til å ta et friår etter videregående, jobbe litt, og reise litt. Nå blir dette umulig for mange. Så hvorfor ikke utsette friåret en stund, og heller hive deg på et studium? Det å studere er et godt alternativ til de helt unge, og det er viktig akkurat i år, sier han.

Det finnes flere alternativer i Alta, som dataingeniør som Altaposten skrev om nylig. Men også byggingeniør, barnehagelærer, lærer fra 1. – 7. eller 5. – 10. trinn, sosionom, barnevern, media og idrett. For ikke å snakke om ulike økonomi- og ledelsesstudier på UiT Handelshøgskolen, eller de fra før av nettbaserte årsstudiene i ledelse, økonomi eller prosjektledelse.

– Tilbakemeldingene fra de siste årene er at folk trives veldig godt med å studere i Alta, sier han.

Mer digital i fremtiden

Eikeland tror mer digital og nettbasert undervisning har ligget latent lenge, i hvert fall hos studentene. Og selv om den offisielle holdningen er at ting skal tilbake slik de var, har han en litt annen oppfatning.

– Etter dette er det ikke sikkert det blir riktig å fjerne de tilbudene man har klart å kaste seg rundt og få på plass nå. Jeg tror det vil være en etterspørsel fra studentene om at universitetene er mer digital enn før, sier han.

– Hva hvis korona-situasjonen fortsetter utover høsten?

– Vi har god kunnskap på det digitale, vi har teknologi og erfaring, så Alta har en god mulighet til å klare seg gjennom det, sier Eikeland, som er viserektor for hele UiT, men også har et spesielt ansvar, – og hjerte, for campus Alta.

Alta tidlig ute – på sin digitale rute

– En del av studentene våre har tatt nettstudier over flere år, og er fornøyde med det. Så vi hadde en god basis på campus, og et brukbart teknologisk nivå da dette inntraff. Alta har vært tidlig ute med digitale tilbud, sier han.

Før har noe undervisning vært nettbasert. Nå er all undervisning digitalisert. For når alt stoppet opp i midten av mars, også på hele UiT og alle andre universiteter, måtte man bare snu seg rundt.

– Vår fordel på UiT, og kanskje særlig i Alta, er at vi er langt fremme med nettundervisning fra før av, sier Eikeland.

Etter de tilbakemeldingene han har fått, har det gått fint. Universitetssektoren har levert, i hvert fall frem til avviklingen av eksamen.

Tre kategorier lokalt

Det er flere kategorier studier på campus Alta. Det er de populære studiene barnevern, sosionom, barnehagelærer. Der er det ofte lange søkerlister. Det er også Handelshøgskolen med økonomi og ledelsesstudier. Og så er det noen studier Eikeland gjerne skulle hatt flere studenter til, som idrett, medieproduksjon og lærerutdanninga.

– Vi ser jo i disse dager hvor viktige lærerne er. Jeg vil virkelig anbefale å søke der, både på 1-7 og 5-10, som begge tilbys i Alta, oppfordrer han.

Den tredje kategorien er ingeniørstudiene, byggingeniør og dataingeniør, som begge er i samarbeid med Narvik.

– Vi er veldig glade for samarbeidet med Serit Eltele, og spente på hvor mange som søker på dataingeniørstudiet, sier han.

Ulike ekstraordinære kompetansehevingstiltak kan også komme, og så er det verdt å merke seg at både sykepleierutdanninga i Alta og erfaringsbasert master i reiseliv har søknadsfrist til høsten med oppstart i januar. Dessuten er det noen enkeltstudier som også har senere, lokale opptak.