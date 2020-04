Har ikke vært billigere drivstoff på 30 år

nyheter

Ved Uno X sine pumper ved Rema 1000 i Alta sentrum fikk man i morges diesel for 12 kroner og 38 øre. En liter 95 blyfri gikk for 13,84.

Billigere er det i Oslo. Med bensin til under 12 kroner literen og diesel til under 11 kroner literen ble nye bunnrekorder i hovedstaden for første gang på 30 år.

Vi må tilbake til begynnelsen av 1990-tallet for å finne like billig bensin og diesel, skriver Nettavisen. Avisen sjekket flere sentrale bensinstasjoner i hovedstaden tirsdag og fant bensin til 11,52 kroner literen og diesel til 10,98 kroner literen.

Ifølge SSB må vi tilbake til 1993 for å finne billigere diesel. Da kostet dieselen 6,22 per liter, som justert for prisstigning tilsvarer 10,97 2020-kroner.

Henning Aarsland i Automat1 forklarer bunnrekordene med lav oljepris og tøff lokal konkurranse. (©NTB)