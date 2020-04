To koronapasienter innlagt på sykehus i Finnmark

nyheter

I sin daglige presseoppdatering opplyser Finnmarkssykehuset at det for øyeblikket er to covid-19-pasienter innlagt på sykehus, en i Hammerfest og en i Kirkenes.

– Kapasiteten ved sykehusene er god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i Finnmark, og forventet smittetopp i Finnmark per nå, er sommeren 2020. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det, og arbeider fortløpende med tiltak, skriver Finnmarkssykehuset i pressemeldingen.