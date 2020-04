Stiller med pc og telefon til IT-studenter: –Vi trenger lokale IT-hoder

nyheter

15. april er fristen for å søke på høyere studier. Sånn helt på tampen kommer Serit Eltele i Alta med en gavepakke til de som kunne tenke seg å studere IT i Alta. Jens-Harald Jenssen ivrer for at flere skal velge dataingeniørstudiet.

– Vi ønsker å bidra til å rekruttere studenter til dette studiet, som kanskje ikke har vært så kjent her i Alta. Vi trenger folk med lokale røtter og lokal forankring som studerer IT og vi vil være med og bidra til dette studiet, sier Jens-Harald Jenssen.

Med koronakrisen har det blitt et økende behov for IT-kompetanse. Næringa har fått et løft. Dette har også IT-bransjen i Alta fått merke, også Serit Eltele.

– Vi lokker litt for å gjøre det mer attraktivt å studere. Derfor stiller vi med pc, telefon og abonnement til de som starter på 1. årsstudiet i Alta. Jeg oppfordrer alle som er interessert i IT og dette studiet, om å ta kontakt med oss. Starter de opp i Alta kan vi hjelpe dem på veien, sier han.

Serit Eltele har vært i kontakt med UiT Norges arktiske universitet i Alta for å finne ut hvordan de kan bidra til rekruttering til IT-studiet – og til bransjen. Det har nemlig vært i Alta i noen år, men ledet fra Narvik. Jenssen innrømmer at det lokale næringslivet ikke har sett denne forbindelsen godt nok. Det ønsker de å gjøre noe med.

– Vi ser at det koster oss veldig mye å skaffe de riktige folkene til disse jobbene, så vi er villige til å satse litt ekstra for å sikre oss dem i fremtiden, sier Jenssen.

Utvidet samarbeid

Så ivrig er Jenssen og Serit Eltele, at de ikke bare tilbyr gratis datautstyr til studenter, men også tett samarbeid med UiT Norges arktiske universitet på dataingeniørstudiet, eller studiet datateknikk, ingeniør – bachelor.

De kan blant annet stille med forelesere og hjelpe til med studentoppgaver, men også med tester og sertifiseringer. I tillegg kan de stille med rykende fersk praksis, tett kontakt med næringslivet og bransjen.

– Vi har allerede et godt samarbeid med universitetet og de ansatte. Så nå håper vi å knytte nærmere kontakt med de nye studentene, sier han.

Han tror utviklinga i IT-bransjen vil skyte fart, spesielt etter koronakrisen. Dermed vil Serit Eltele ha enda større behov for de beste IT-hodene i Alta. Jenssen legger til at de har erfaring med lærlinger fra før av, og har hatt et samarbeid med videregående skole.

Egen interesse

Det er ikke bare for å hjelpe studentene at de gjør dette, men også for å hjelpe seg selv. Å få tak i gode IT-folk er nemlig ikke helt enkelt. Og med stadig utvikling i faget, og et stadig økende behov for kompetanse, så er det helt nødvendig å tenke rekruttering på en ny måte.

– Vi trenger høyere utdanna folk her hos oss, og det er et generelt behov for folk med høyere utdanning innen IT i Alta, sier han.

– Er det vanskelig å finne IT-folk i Alta?

– Det har blitt tiltakende vanskeligere å skaffe folk. Det håper jeg vi kan være med og endre nå. Vi ser særlig etter de som er ekstra interessert i faget, slår han fast.

De som søker må ha generell studiekompetanse, og for å komme inn under samarbeidet med Eltele, må de komme inn på og starte opp på studiet i Alta. Og Jenssen tror det er gode jobbmuligheter i dette faget – også for de som helst vil bo i Alta.

– Ja, det mener jeg absolutt. Det er mange dyktige bedrifter i Alta og jeg har stor tro på næringa her, sier Jens-Harald Jenssen.

For å søke studiet i Alta søker man gjennom samordnet opptak. 1. studieår er i Alta, mens 2. og 3. år er i Narvik. Om studiet ved UiT i Alta står det at du vil lære å programmere, konstruere, drifte og vedlikeholde programvare til en rekke systemer, som til mobiltelefoner, datamaskiner, spill, simulering, kunstig intelligens, med flere.

Første studieår kan tas ved studiested Narvik eller Alta og avsluttes med 2. og 3. år studiested Narvik.