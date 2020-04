Slik skal korona-millionene til veiene brukes

nyheter

I krisepakke 3 ble det gitt 600 millioner kroner til veiformål. I Nordland, Troms og Finnmark skal drøyt 130 millioner kroner brukes.

I en pressemelding forklarer sjef for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i nord, Tore Lysberg, at dette er oppdrag som passerer godt for små og mellomstore bedrifter.

– Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang, sier Tore Lysberg.

Slik skal korona-pengene brukes i Nord:

• 23 millioner til utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet

• Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet

• Tunnelutbedring E10 Lofoten

• Utskiftning av tunnelbelysning på Rv 94 og E69 i Finnmark

• Plastring ved E10 Hamnøy

• Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden

• Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana

• Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet

• Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene

• Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksvegnettet

• Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet.

Pengene kommer hele landet til gode.

- I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting, speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler.