Rådmannen vil forlenge karantene til 20. april

nyheter

Politikerne skal i morgen vurdere om 14-dagers "søringkarntene" skal videreføres. Formannskapet må foreta en fornyet og helhetlig vurdering med utgangspunkt i smittevernlovens bestemmelser, dersom vedtak karantene skal videreføres.

Karantene i en måned

Siden 15. mars har politikerne forholdt seg til anbefalingen fra kommuneoverlegen. Hver eneste uke, 22. mars, 27. mars, 3. april og 8. april, har det blitt forlengelse. Administrasjonen ønsker at politikerne skal forlenge karantenen en uke til, går det fram av saksfremlegget,

– Rådmannen vurderer at vedtak om hjemmekarantene for reisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland bør videreføres, heter det foran formannskapet 14.april.

Syv er friskmeldte

Smittepresset er fortsatt lavt i Alta. Per i dag mandag 13. april har Alta fortsatt tilsammen 8 bekreftede tilfeller, som også var situasjonen før påske.

– Kun en av disse er fortsatt i isolasjon, de øvrige er friskmeldte. Samtlige tilfeller kan med sikkerhet eller stor sannsynlighet knyttes til innreise fra områder, som er omfattet av nasjonale eller lokale karantenebestemmelser. De smittende har vært isoloert og nærkontakter har vært i hjemmekarantene, opplyser rådmannen.

Avstand til sykehus

Det blir videre påpekt av helsetjenesten i Alta må fortsette å bygge kapasitet og planlegge for betydelig økt belastning. Responsen mot epidemien må være dynamisk og om nødvendig geografisk variert med mål om å ha et sett av tiltak som holder epidemien innenfor helsetjenestens.

Avstanden til sykehus står sentralt i rådmannens vurdering.

– Avstand til nærmeste sykehus i Hammerfest er ca 150 km. Et tilsvarende forhold mellom befolkningsstørrelse og avstand til sykehus finner man knapt noe annet sted i Norge, mener rådmannen. I tillegg kommer værforholdene.

Bra for næringslivet?

Diskusjonen har i stor grad gått på om karantenen er næringsvennlig. Unntak i forbindelse med arbeidsrelaterte reiser avgjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

– Unntak gjelder mens man reiser til og fra arbeid og i arbeidstiden, men ikke i fritiden. Dette innebærer at personer som er omfattet av unntak så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer og følge Helsedirektoratets bestemmelser om karantene på fritiden, presiseres det,

Alta kommune påpeker at fortsatt karantene kan være en fordel.

– Ekspertgruppen som vurderte dette tar ikke opp at lokalt næringsliv også kan ha fordeler av lokale karantenebestemmelser. En mer omfattende smittespredning i Alta kommune vil kunne ramme næringslivet ved at arbeidstakere blir syke eller settes i karantene pga. nærkontakt med syke, skriver rådmannen.

Geografiske forskjeller

Kritikerne har vært opptatt av at nasjonale regler er godt nok. Lokalt er man ikke enige.

– Folkehelseinstituttet synes i liten grad å ta inn over seg at samfunnets sårbarhet for mer omfattende smittespredning kan være forskjellig i ulike deler av landet. Folkehelseinstituttet nevner kun en fordel med å holde smittepresset nede i ulike regioner: At sykehusene i regioner med ulikt smittepress kan avlaste hverandre. Det kan synes som om man tar for gitt at helsetjenestens kapasitetsgrense er den samme overalt, konkluderer Alta kommune.

– Videre er det ikke likegyldig når en eventuell smittebølge inntreffer, noe Folkehelseinstituttet heller ikke drøfter. For eksempel vil en smittebølge utvilsomt være vanskeligere å håndtere om vinteren i vår region. Begrunnelsen for lokale karantenevedtak i Alta handler nettopp om behovet for å planlegge for betydelig økt belastning, samt å holde epidemien innenfor den lokale helsetjenestens kapasitetsgrense, tilføyes det.