Luftas helter fløy ut 263 tonn fôr til reindrifta

Helikopterfrakten kom som en lettelse for reineierne. Både de og politikerne så for seg en dyretragedie for 160.000 rein, lik den man opplevde i 1968, der 60 prosent av reinen gikk tapt. En siida har for første gang måtte ta reinen ned i gjerdet for å berge dyrene med fôring der, mens andre igjen har måttet starte vårflyttingen allerede nå på grunn av låste beiter, mens endel nærmere bygda har klart å fôre reinen for å hindre massedød.