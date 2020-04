nyheter

– Hverdagen er snudd på hodet for de aller fleste av oss. Nå gjelder det å både ta vare på seg selv og andre slik at vi skal komme gjennom denne vanskelige tiden, skriver Jill Arild, landsleder i Mental helse i en epost.

Oppfordring til myndighetene

Organisasjonen har flere bekymringer som hun skriver at de ønsker å adressere til helsemyndighetene. De uttrykker spesielt bekymring for situasjonen i psykiatrien, noe de har gjort allerede innen den pågående krisen med Covid-19.

– Vi har bedt om en reversering av nedbygging av sengeplasser, og at psykisk helse må bli prioritert på lik linje som fysisk helse. I den situasjonen vi er i nå er det mange pasientgrupper som blir nedprioritert og vi har ikke sett konsekvensene av hva dette betyr ennå.

Etterlyser tiltak

– Når psykiatriske pasienter nå blir utskrevet for tidlig fra sykehusene på grunn av smittefare eller for å gjøre plass til andre pasienter bekymrer det oss. Hva slags tilbud får de i kommunene? Er kommunene klar til å ta imot dem? Mange har heller ikke kontakt med psykisk helsetjeneste i kommunen, og alle lavterskeltilbud er stanset.

Hun håper at helsemyndighetene og kommunene har foretatt gode risikovurderinger og man får på plass alternative tilbud veldig raskt. Organisasjonen etterlyser konkrete tiltak i kommunene.

Isolasjon har konsekvenser

– En helt fersk studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet nå i mars, viser at karantene og isolering har alvorlige konsekvenser for den psykiske helsen. I tillegg medfører det for mange et større symptomtrykk og som i verste fall kan resultere i at flere tar sitt eget liv. Dette må adresseres av helsemyndighetene.

Arild påpeker at selv om mange av tilbudene nå stenger, så har man krav på nødvendig helsehjelp og påpeker at om man blir veldig dårlig så må man oppsøke hjelp. Ellers oppfordrer hun også andre om å stille opp for dem man vet at sliter.

– Vi oppfordrer alle til å ringe en venn, send en sms eller kontakt på annen måte noen du vet sliter psykisk. Still opp for andre, avslutter hun.

Mental Helses hjelpetelefon og svartjenester · Hjelpetelefonen kan nås på 116 123 · Foreldresupport på 116 123 (tast 2) · Sidetmedord.no (chat og forum). · Arbeidslivstelefonen 225 66 700

Merkes også Finnmark

Leder i organisasjonens lag i Finnmark , Torhild Ackermann, forteller at de allerede opplevde stor pågang før denne krisen oppstod.

– For oss så har vi hatt et trøkk i Finnmark siden andre juledag, da Ari Behn gikk bort. Da koronaen kom i tillegg, så bare fortsatte det. For noen medlemmer blir det ekstra at de ikke har det samme tilbudet til behandling som de hadde tidligere, sier hun.

Med stort påtrykk på helsetjenestene om dagen, mener hun det er mange som ikke får den hjelpen de har behov for, noe de merker på sin egen telefon. Hun er bekymret for at selvmordsstatistikken skal gå opp som følge av situasjonen.

Flere vil ha behov for hjelp

– Jeg tror jo at det blir adskillig flere som vil ha behov i etterkant og jeg tror det blir vanskelig. Det blir jo et stort etterslep for behandling og det jeg frykter er at det skal gå galt med noen av dem som ikke får behandling.

Hun legger til at når dette trykket kommer på toppen av nedbygging av psykiatrien i Finnmark, så er det noe som merkes.

– Jeg har et stort hjerte for de som sliter i disse dagene, og tenker på dem hver dag, avslutter hun.