Sikrer høy aktivitet til tross for korona-krise

To tradisjonsrike byggeentreprenører i Alta er godt rustet til å møte utfordringene som følger i kjølvannet av koronakrisen. Finnmarks største innen bygg, Entreprenør Harald Nilsen AS, skal i kontraktsforhandlinger med Brønnøy kommune om bygging av nytt nærsykehus i Brønnøysund. Alta-entreprenøren dunket ut riksentreprenør Hent med 10 prosent lavere anbud. Men også hos entreprenør Roald Johansen AS med sine litt under 30 ansatte, er det god stemning.