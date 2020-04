Refser Fylkesmannen for håndtering av korona-krisen

nyheter

Det er kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo i Loppa, kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi i Vadsø og Loppa-lege Paul Olav Røsbø som fyrer løs på Fylkesmannen i Troms og Finnmark i et innlegg på Nordnorsk debatt. De to sistnevnte er henholdsvis nestleder og leder i Finnmark legeforening.

Gjorde arbeidet mer krevende

Legene mener at nødvendige grep mot koronasmitten har blitt møtt ned inkvisatoriske grep fra Statens representanter i nord, til tross for at lokale tiltak kun har gitt smitte i ti av 18 kommuner.

– Kort oppsummert er ikke bare Fylkesmannen i Troms og Finnmarks bidrag under coronakrisen til ingen nytte. Innsatsen så langt har tvert imot medvirket til å gjøre det lokale smittevernarbeidet mere krevende, oppsummerer de tre legene.

De mener at begrensingen av covid-19-smitte har vært en suksesshistorie i nesten hele Nord-Norge. Lokale karantenebestemmelser med tilhørende nitid smitteoppsporing av tilfeller har i stor grad hindret videre smitte, mener finnmarkslegene. De mener karantenebestemmelsene har vært effektiv og at man har vært løsningsorientert i forhold til næringslivets behov.

Stolte av helsevesen og folk

– Som leger i Finnmark er vi stolte av det omfattende arbeidet som helsevesenet og befolkningen har stått sammen om, skriver de i innlegget, og tilføyer:

– Med dette som bakteppe er det med økende undring, bekymring, og etter hvert også med indignasjon og harme, at vi på nært hold har kunnet oppleve Fylkesmannen i Troms og Finnmarks måte å agere på i dette landskapet.

De hevder de har blitt innkalt til et ukentlig, obligatorisk forum i regi av Fylkesmannen, der mer enn 100 personer kollektivt har kunnet lytte til formanende monologer om det forkastelige i at gjenstridige kommuner benytter seg av smittevernlovens hjemmel for å handle selv, i stedet for unisont å underkaste seg nasjonale retningslinjer. De trekker parallellen til andre tilfeller i Finnmarks historie hvordan makten ter seg, som Altaaksjonen, Hansa-tiden, evakueringen og tvangssammenslåingen.

Sklitaklinger

De mener kommunene har vært i forkant, også når det gjelder bekymringen for barn som kunne lide overlast.

– Disse og en rekke andre innsigelser i regi av Fylkesmannen framsto som strøtanker uten reell substans omsatt til dårlig skjulte juridiske trusler, presentert av den norske formynderstatens stedlige eksekutør, skriver de tre, og mener Fylkesmannen ikke søkte praktiske løsnnger, med "sklitaklinger som skulle få slutt på avvik fra sentralmaktens trusselpregede oppfordringer om taktfast gange."

Legene ønsker en nasjonal gjennomgang av tilsynsmyndighetenes rolle under pandemien, etter at krisen er over.