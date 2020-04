Tyv fikk med seg firehjuling, så reagerte noen på kjøringen

nyheter

Inger Helen Eriksen og mannen Danien Guttormsen fikk en tyv på besøk i Spikergjerdet torsdag morgen. Etter å ha tyvkoblet kjøretøyet stakk vedkommende av med byttet.

– Min mann fikk melding fra en bekjent om at han kjente igjen firehjulingen vår. Nå har politiet har tatt vedkommende, forteller Eriksen.

En person skal ha reagert på kjøreferdighetene til sjåføren og fulgte visstnok etter den mistenkelige personen.

Eriksen har ikke opplevd tyveri tidligere men har naboer som har fått scootere stjålet før. Hun synes det er ekkelt at det er mye tyverier i Alta for tiden, men er glad for at folk er oppmerksomme.

– Man får ikke ha tingene i fred. Firehjulingen var parkert i garasjen så vedkommende har tatt seg inn her og hentet den ut. Vi er veldig glade for at folk følger med.

Guttormsen er på tur for å hente henger for å kjøre hjem firehjulingen når Altaposten ringer torsdag formiddag.

– Politiet skulle sikre noen spor før jeg kunne ta den hjem igjen. Etter hva jeg kunne se nå så er det ikke noen skader på kjøretøyet annet enn at den har vært tyvkoblet, forteller han.

Også i vannveien var det mistenkelig aktivitet i løpet av natten. Her har en person forsøkt å fått med seg en scooter og har i forbindelse med det skadet en campingvogn og en polaris på stedet.

Om det er samme person som har vært begge plassene er uklart.

Politiet skriver på Twitter at de klokken 1100 har pågrepet to menn i 20- og 30-årene etter tyveri av henholdsvis ATV og personbil i Alta sentrum i formiddag.

– Ingen av personene har heller ikke førerkort. Politiet oppretter sak.