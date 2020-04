nyheter

Som Altaposten tidligere har omtalt ønsker industribedriften Jaro mer armslag, og ønsker å ta i bruk deler av eiendommen de i sin tid kjøpte for 13 millioner kroner av Hanne Rosenberg og Bjørnar Leistad – den såkalte 4H-gården på Aronnes. Påstanden er at et nei til utvidelse vil få betydelige negative konsekvenser for bedriften.