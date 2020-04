Karantenevedtak blir gjeldende til over påske

nyheter

Formannskapet vedtok onsdag å stille seg bak karanteneforslaget til kommunelegene og rådmannen, forteller Bjørn-Atle Hansen til Altaposten:

– Formannskapet har vedtatt at lokale karantenebestemmelser skal videreføres til 14. april. Gjennom påska skal vi jobbe med videre med bestemmelsene for å se hva vi gjør videre. Vurderingen blir om vi skal myke opp i karantenebestemmelsene, videreføre disse eller oppheve de helt og kun forholde oss til nasjonale retningslinjer.

Har fungert

Rådmannen har tidligere poengtert at de lokale karantenereglene har fungert, selvsagt i kombinasjon med de generelle helseråd om sosial avstand, god håndhygiene og så videre.

– Vi har ikke ønsket import av smitte til Alta. Og vi ser at de åtte tilfellene vi har påvist alle er «importert» smitte. Værforholdene, med stengte veier og stor usikkerhet knyttet til tilgangen til sykehus, har gjort det ønskelig å ikke få noe utbrudd i Alta nå på vinteren. Og videre har vi med hjelp fra karantenereglene kjøpt oss tid til å få på plass helsetilbudet vi trenger om vi får mange smittede som trenger hjelp, sier rådmannen.

Klare over påske

Han forteller videre at den såkalte «koronaavdelingen» vil være operativ fra 14. april.

– Skulle behovet oppstå før dette vil vi klarer å ta imot pasienter også før dette. Men avdelingen som sådan skal være oppe og gå 14. april. Det avgjørende her er at vi har kjørt opplæringen som kreves og at vi har på plass utstyret som trengs, inkludert smittevernutstyr av beste kvalitet. Vi kan ikke gamble med sikkerheten til de som skal jobbe med smittefarlige pasienter, sier Hansen.

Slik er hovedtrekkene i karantenereglene:

Alle som kommer til Alta etter reise fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, ilegges hjemmekarantene i 14 dager.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon

Disse er unntatt karantenereglene: